В Дагестане предложили условную границу с Чечней

Министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заур Эминов и его заместитель Хабиб Джанаев заявили, что спорные участки на границе с Чечней можно решить при помощи переговоров и взаимных компромиссов.

По их мнению, между Дагестаном и Чечней отсутствуют большие разногласия по границе, однако есть локации где имеются незначительные спорные моменты, которые должны стать предметом для обсуждения. Они отметили, что Дагестан готов к конструктивному диалогу.

Эминов подчеркнул, что все материалы с определенными разногласиями изучены и добавил, что в его понимании границы между республиками должны быть условными.