Постпред РФ: переговоры в Вене по восстановлению СВПД успешно продвигаются

Переговоры в Вене по поводу полного восстановления СВПД по ядерной программе Ирана продвигаются успешно, заявил постпред РФ при международных организациях в этом городе Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию.

"Есть почти полная ясность в отношении санкций США против Ирана, которые подлежат отмене", - цитирует его ТАСС.

Дипломат отметил, что "почти согласован" перечень шагов в ядерной области, которые должен реализовать Тегеран, чтобы возвратиться к своим ядерным обязательствам по сделке, уже видны очертания того, "кто, когда и что должен сделать", чтобы эти планы воплотились в жизнь.

Следующая встреча комиссии по иранской ядерной сделке ориентировочно состоится 11 июня.