Граждане России застряли в аэропорту Стамбула
Сотни россиян не могут вылететь из Стамбула в Россию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Рейсу "Турецких авиалиний", которыми должны лететь пассажиры, отказали в разрешении на вылет в Москву, который был запланирован на 11:00 среды. Граждане до сих пор находятся в аэропорту.
Напомним, что в настоящее время полеты в Турцию разрешены только регулярным рейсам по маршруту Москва — Стамбул. Чартерные рейсы приостановлены.
Вестник Кавказа
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