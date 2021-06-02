Граждане России застряли в аэропорту Стамбула

Сотни россиян не могут вылететь из Стамбула в Россию. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Рейсу "Турецких авиалиний", которыми должны лететь пассажиры, отказали в разрешении на вылет в Москву, который был запланирован на 11:00 среды. Граждане до сих пор находятся в аэропорту.

Напомним, что в настоящее время полеты в Турцию разрешены только регулярным рейсам по маршруту Москва — Стамбул. Чартерные рейсы приостановлены.