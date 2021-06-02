Россиянка погибла в ДТП в Египте

В результате автоаварии с туристическим автобусом в Египте погибла одна гражданка России. Еще 11 человек, в том числе семь россиян, получили травмы, сообщает издание Akhbar el-Youm.

Среди пострадавших также четверо египтян.

По данным газеты, трагедия произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна под Каиром. Двигавшаяся с нарушение скоростного режима легковая машина врезалась в микроавтобус туристической фирмы с туристами из России.

На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи, все пострадавшие были госпитализировали.

Позднее российское посольство в Египте подтвердило гибель гражданки России. "В результате автоаварии погибла гражданка РФ", - говорится в опубликованном на официальной странице в Facebook сообщении диппредставительства.