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Ильхам Алиев: Азербайджан готов к переговорам для заключения мирного соглашения с Арменией

Ильхам Алиев: Азербайджан готов к переговорам для заключения мирного соглашения с Арменией

Азербайджан готов начать переговоры для заключения мирного соглашения с Арменией, но Ереван все еще не дал ответа на призыв Баку. Об этом заявил в телефонном разговоре с президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Разговор состоялся по инициативе Мишеля.

Президент Совета ЕС призвал азербайджанскую и армянскую стороны к проведению переговоров в конструктивной обстановке. Он также выразил готовность оказать поддержку запуску процесса делимитации и демаркации границ между АР и РА, мер по установлению доверия между Баку и Ереваном.

Кроме того, Шарль Мишель призвал стороны к сотрудничеству по вопросам, касающимся удерживаемых лиц, разминирования и прочих гуманитарных вопросов в условиях полной прозрачности.

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Вестник Кавказа

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