Меликова назначили и. о. секретаря дагестанского отделения "Единой России"

Президиум генерального совета "Единой России" назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова исполняющим полномочия секретаря регионального отделения партии, сообщает пресс-служба единоросов.

На этой должности он сместил главу Народного Собрания республики Хизри Шихсаидова, который покинул пост секретаря по собственному желанию.

"Президиум генсовета "Единой России" освободил секретаря дагестанского регионального отделения партии от занимаемой должности, 2 июня Хизри Шихсаидов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - говорится в сообщении.

В "Единой России" отметили, что Шихсаидов возглавлял республиканское отделение с 2013 года.

Исполняющим полномочия секретаря дагестанского отделения партии назначен врио главы региона Сергей Меликов. "Решение о его назначении единогласно принял президиум генсовета партии", - подчеркнули в пресс-службе.