Ветер унес крыши домов в Джизакской и Навоийской областях

Спасатели ликвидируют последствия непогоды, обрушившейся накануне на Джизакскую и Навоийскую области, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Порывы ветра в этих регионах достигали 18-23 м/с. Стихия нанесла ущерб жилым домам и транспортным средствам.

В махалле Олмазор Джизака ветер унес 300 кв м кровли четырехэтажного дома, она упала на припаркованные во дворе машины Lacetti и Cobalt.

Ненастье повредило также несколько многоэтажных жилых домов в махаллях Юлчилар, Дустлик и Айтим в Учкудукском районе Навоийской области. Жертв в результате разгула стихии нет.

Ведутся восстановительные работы.