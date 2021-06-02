Москвичи полюбили Кубань сильнее Петербурга после локдауна

После локдауна, связанного с пандемией коронавируса, жители Москвы стали в 1,5 раза чаще интересоваться приобретением недвижимости в других регионах. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра Циан.

Аналитики напомнили, что эпидемиологическая ситуация ускорила процесс перевода сотрудников многих компаний на дистанционный режим работы, что и вызвало рост спроса на жилье в других регионах.

В целом треть всех запросов из Москвы приходится на Кубань, Санкт-Петербург и Крым.

"После самоизоляции сменился лидер - им стал Краснодарский край вместо Петербурга", - говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи начали активнее интересоваться недвижимостью на российских пляжных курортах на Кубани и в Крыму: 22% после самоизоляции против 16% перед ней.