В Грузии нашли пропавшую школьницу

Пропавшая 14-летняя девочка из села Тинисхиди найдена живой на третий день, сообщает "Рустави 2".

По информации телеканала, школьницу опрашивает полиция.

Девочка пропала 31 мая, когда находилась в городе Гори вместе с мамой и братом. Подросток осталась подождать маму и брата у входа в банк. Когда они вышли оттуда, ее уже не было.

По словам родственников, на кадрах с камеры видеонаблюдения было видно, что девочка захотела выпить воды и перешла на другую сторону дороги. После этого она пропала из поля зрения камер.

Родители заявили о пропаже дочери в полицию лишь 2 июня, поскольку надеялись на ее возвращение. Девочку искали у друзей и родственников три дня.

МВД завело уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".