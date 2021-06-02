Ставрополье получит событийный паспорт

Национальное конгресс-бюро создаст событийные паспорта для развития делового туризма в Ставропольском крае и Ростовской области. Об этом заявил и. о. главы организации Сагид Заремуков на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что подобные документы уже готовы для шести регионов России.

"У нас уже реализованы четыре событийных паспорта - Краснодарский край, Камчатка, Свердловская область и Самара. К ПМЭФ мы подготовили еще два паспорта - республика Татарстан и Башкортостан. В этом году, думаю, еще пару регионов прибавим - Ставрополье и Ростовская область в планах", -приводит слова Заремукова ТАСС.

Событийные паспорта позволят систематизировать и обобщить ключевую информацию о регионах для их продвижения.