Футбол: сборная Азербайджана одолела Белоруссию в товарищеском матче
В Минске завершился товарищеская встреча между футбольными сборными Белоруссии и Азербайджана.
Игра завершилась победой Азербайджана со счетом 2:1.
Это вторая победа сборной Азербайджана под руководством Джанни Де Бьязи. Первая состоялась 8 сентября в выездном матче Лиги Наций против Кипра (1:0).
Стоит отметить, что сборная Белоруссии опережает Азербайджан на 21 ступень в рейтинге ФИФА – 89-е место против 110-го.
Заключительный товарищеский матч Азербайджан проведет 6 июня в Кишиневе против сборной Молдовы.
Вестник Кавказа
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