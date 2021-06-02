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Футбол: сборная Азербайджана одолела Белоруссию в товарищеском матче

Футбол: сборная Азербайджана одолела Белоруссию в товарищеском матче

В Минске завершился товарищеская встреча между футбольными сборными Белоруссии и Азербайджана.

Игра завершилась победой Азербайджана со счетом 2:1.

Это вторая победа сборной Азербайджана под руководством Джанни Де Бьязи. Первая состоялась 8 сентября в выездном матче Лиги Наций против Кипра (1:0).

Стоит отметить, что сборная Белоруссии опережает Азербайджан на 21 ступень в рейтинге ФИФА – 89-е место против 110-го.

Заключительный товарищеский матч Азербайджан проведет 6 июня в Кишиневе против сборной Молдовы.

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Вестник Кавказа

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