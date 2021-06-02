МИД Азербайджана призвал Армению прекратить провокации на границе

Пресс-служба МИД Азербайджана распространила комментарий в связи с очередной провокации армянской стороны в направлении Кельбаджарского района АР.

В ведомстве напомнили, что, согласно данным Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана, накануне была предотвращена очередная провокация ВС Армении в направлении села Армудлу Кельбаджарского района: до 40 представителей армии Армении, вторгшиеся в Азербайджан, были изгнаны с территории АР в результате безотлагательных мер, предпринятых ВС Азербайджана с применением оружия.

"Стремление армянской стороны к совершению провокаций на государственной границе показывает, что эта страна предпринимает шаги, целенаправленно служащие эскалации напряженности в регионе", - цитирует сообщение МИД Азербайджана АЗЕРТАДЖ.

В министерстве обратили внимание на недопустимость таких провокаций, указали на важность решения пограничных вопросов только с помощью переговоров, заверили, что Баку считает необходимым запуск процесс делимитации и демаркации госграницы между двумя странами.

"Призываем Армению к соблюдению международных правовых принципов, прекращению безосновательной эскалации напряженности в пограничном вопросе и отказу от провокаций на пограничном пункте", - обратились в МИД Азербайджана.