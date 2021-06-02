Уголовное дело открыто в связи со скандальными фото тел армянских военных

В Армении открыто уголовное дело по факту ненадлежащих условий хранения тел и останков военных, погибших во Второй Карабахской войне. Об этом советник генерального прокурора РА Гор Абрамян написал в Facebook.

По его словам, дело возбуждено по ч.1 ст.308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Армении.

"Шесть мешков с телами и останками убитых военнослужащих вывезены из подвала и помещены в холодильные камеры отделения судебно-медицинской экспертизы Котайкской области, а остальные - в морг города Мартуни Гегаркуникской области", - приводит его слова Sputnik Армения.

Напомним, из-за того, что тела погибших военных хранились в мешках, небрежно разложенных на полу морга в Абовяне, трое сотрудников Судебно-медицинского научно-практического центра, а именно заведующий Абовянским отделением центра и двое ответственных за хранение тел, уволены. Директору центра объявлен строгий выговор.