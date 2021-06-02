Житель Ингушетии ответит в суде за убийство брата

Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве двоюродного брата, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Было установлено, что подозреваемый 2 июня 2020 года в селе Экажево Назрановского района, из-за неприязни выстрелил 16 раз в своего 28-летнего двоюродного брата, находившегося на тот момент в машине "Лада Гранта". От полученных многочисленных ранений тот скончался на месте.

Отмечается, что уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд Ингушетии.