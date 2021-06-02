В Казахстане от голода и засухи погибли более тысячи лошадей

Засуха привела к массовой гибели лошадей в Мангистауской области, сообщает телеканал "Астана".

Отмечается, что масштабы гибели скота в регионе почти катастрофические, поскольку в области давно не было дождя. Так, на конец мая погибли 1 100 лошадей.

В Мангистау уже прибыли чиновники из Нур-Султана, чтобы рассмотреть вопрос субсидирования.

"Учитывая специфику нашего района, для получения субсидирования на корма у фермеров должно быть 50 голов от трех лет и выше, и сейчас мы хотим уменьшить данные критерии, к примеру, до 10 голов с возрастом до 3 лет", - заявил начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства области Аслан Суебаев.

Он также добавил, что в регионе действует около 2,6 тыс крестьянских хозяйств.