Германские власти "тщательно проверят" жалобу экологов на "Северный поток-2"

Германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии "проведет тщательную проверку" поданной экологами заявки на приостановку работ по укладке российского газопровода "Северный поток-2", заявил представитель регулятора.

"Заявка поступила сегодня и внимательно изучается", - цитирует ответ ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Напомним, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) ранее направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии требование приостановить прокладку газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до переоценки влияния строительства на окружающую среду.