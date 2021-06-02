Германские власти "тщательно проверят" жалобу экологов на "Северный поток-2"
Германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии "проведет тщательную проверку" поданной экологами заявки на приостановку работ по укладке российского газопровода "Северный поток-2", заявил представитель регулятора.
"Заявка поступила сегодня и внимательно изучается", - цитирует ответ ведомства на соответствующий запрос ТАСС.
Напомним, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) ранее направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии требование приостановить прокладку газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до переоценки влияния строительства на окружающую среду.
Вестник Кавказа
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