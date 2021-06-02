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Германские власти "тщательно проверят" жалобу экологов на "Северный поток-2"

Германские власти &quot;тщательно проверят&quot; жалобу экологов на &quot;Северный поток-2&quot;

Германское федеральное ведомство по судоходству и гидрографии "проведет тщательную проверку" поданной экологами заявки на приостановку работ по укладке российского газопровода "Северный поток-2", заявил представитель регулятора.

"Заявка поступила сегодня и внимательно изучается", - цитирует ответ ведомства на соответствующий запрос ТАСС.

Напомним, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) ранее направила в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии требование приостановить прокладку газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ до переоценки влияния строительства на окружающую среду.

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