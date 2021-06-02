Оливки начнут выращивать в Сурхандарьинской области Узбекистана

Оливковые плантации создадут в восьми районах Сурхандарьинской области, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в Термезе.

Новую культуру будут выращивать в Алтынсайском, Узунском, Бандиханском, Денауском, Джаркурганском, Музрабатском, Термезском и Сарыасийском районах, передает Sputnik Узбекистан.

А в Шерабаде, Музрабате и Кызырыке появятся гранатовые сады.

Накануне глава государства посетил сельскохозяйственное предприятие по выращиванию граната в Шерабадском районе, где посетовал, что в Узбекистане существуют традиции гранатоводства, но при этом нет соответствующих науки, книг и лабораторий.

В связи с этим лидер поручил создать в регионе институт по инновационному развитию сельского хозяйства и активизировать выращивание гранатов, лимонов и хурмы.