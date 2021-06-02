Мошенники проворачивают интернет-аферу, прикрываясь газировкой, в Грузии

В грузинской Coca-Cola Bottlers Georgia предупредили о мошеннических рассылках в соцсетях, которые совершаются якобы от имени компании, но на самом деле не имеют отношения к действительности.

Соответствующие сообщения пользователи соцсетей стали получать сегодня. В них говорится о заманчивом розыгрыше, который якобы проводит компания Coca-Cola. Для участия в нем надо перейти по ссылке и принять участие в опросе, чтобы выиграть 2 тыс лари (примерно $615).

В Coca-Cola обратили внимание, что на данном этапе не устраивают никаких розыгрышей.

"Данная веб-страница является мошеннической схемой для получения ваших личных данных. Компания Coca-Cola не проводит никаких викторин и лотерей", - цитирует сообщение Грузия Online.

Данные о мошеннических действиях были направлены в Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Грузии, идет следствие.