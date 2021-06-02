Чат-бот для абитуриентов запустили в КБР

Чат-бот для помощи выпускникам школ при поступлении в ВУЗы запустили в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба главы республики.

Чат-бот предоставит достоверную информацию об образовательных учреждениях региона, количестве мест по направлениям, необходимых документах, сроках их приема, вступительных экзаменах.

Стоит отметить, что проект по созданию чат-бота реализован министерством просвещения республики вместе с Центром управления регионом.