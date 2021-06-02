Путин поздравил нового президента Израиля с избранием

Президент России Владимир Путин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с избранным президентом Израиля Ицхаком Герцогом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах", - говорится в поздравительном сообщении.

Путин отметил, что тесное сотрудничество "несомненно, отвечает коренным интересам наших народов".