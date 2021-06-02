Иранское военное судно сгорело и утонуло в Персидском заливе

Спасти вспомогательное судно "Харк", горевшее у иранского порта Джаск в Оманском заливе, не удалось, такое сообщение распространила пресс-служба ВМС Ирана.

"Несмотря на 20 часов напряженных усилий и применения морских средств для оказания помощи, спасательная операция для учебного вспомогательного судна "Харк" не увенчалась успехом, оно затонуло в водах около порта Джаск", - цитирует его ТАСС.

В сообщении уточняется, что экипаж был успешно эвакуирован на берег, в результате никто не пострадал.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, "Харк", принадлежащий ВМС Ирана, загорелся сегодня ночью во время выполнения учебной миссии в Персидском заливе.