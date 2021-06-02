Кварацхелия снова возрос в цене

Стоимость грузинского хавбека казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелия поднялась с 15 до 18 млн евро. Обновленную трансферную цену игрока приводит издание transfermarkt.com.

После обновления стоимости Кварацхелия вышел на четвертое в чемпионате России и на первое в казанском "Рубине". В РПЛ футболиста сборной Грузии опережают хорват Никола Влашич из ЦСКА (30 млн евро), игроки "Зенита" Сердар Азмун (25 млн евро) и бразилец Малколм (25 млн евро).

Стоит отметить, что Кварацхелия обновил свой же рекорд по дороговизне среди футболистов из Грузии. Ближайшего партнера по национальной команде Давида Хочолаву из донецкого "Шахтера" он опережает почти в шесть раз.