Власти Адыгеи рассчитывают подписать соглашение о строительстве "Лагонаки"

Делегация Адыгеи, которую возглавляет глава региона Мурат Кумпилов, планирует подписать в Петербурге на международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве курорта "Лагонаки", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Республика представит свои перспективы в области развития инфраструктуры, промышленности и туризма. Сейчас в ней реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений около 36 млрд рублей, поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска новых инвесторов", - рассказал Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Ставрополье".

На ПМЭФ-2021, как ожидается, будет подписано соглашение с НАО "Красная поляна" по строительству всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" и ряд других соглашений.