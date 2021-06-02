Житель Пятигорска продал в тверской зоопарк выдуманных ланей

В Карачаево-Черкесии задержан житель Пятигорска (Ставрополье), который, притворившись предпринимателем из КЧР, продал зоопарку в Тверской области 25 никогда не существовавших ланей, такое сообщение распространило ГУ МВД по республике.

"Как выяснилось, житель Ставропольского края, используя реквизиты ИП, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии, заключил договор с представителем зоопарка из Тверской области о поставке ему диких животных", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Юноше перечислили 2,25 млн рублей, после чего он перестал выходить на связь. Никаких ланей в зоопарке также не получили.

Потерпевший написал заявление в полицию, вскоре оперативники угрозыска установили личность подозреваемого, которым оказался 18-летний житель Пятигорска. Молодой человек не стал запираться и сразу же сознался в содеянном.

При этом на территории его домовладения правоохранители нашли диких птиц в клетках, по этому факту также проведут проверку.

В отношении мужчины открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).