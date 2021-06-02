ФСБ спасла матроса на Кубани
Сотрудники погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю провели операцию по спасению больного матроса нефтеналивного танкера, сообщает пресс-служба ведомства.
2 июля члену судокоманды танкера "Волгонефть-240", находящегося в акватории Азовского моря, понадобилась срочная медицинская помощь. Отмечается, что у матроса предположительно диагностирован инсульт.
Экипаж пограничного катера под наблюдением медработников и сотрудников МЧС справился с операцией по спасению моряка.
Вестник Кавказа
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