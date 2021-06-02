ФСБ спасла матроса на Кубани

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю провели операцию по спасению больного матроса нефтеналивного танкера, сообщает пресс-служба ведомства.

2 июля члену судокоманды танкера "Волгонефть-240", находящегося в акватории Азовского моря, понадобилась срочная медицинская помощь. Отмечается, что у матроса предположительно диагностирован инсульт.

Экипаж пограничного катера под наблюдением медработников и сотрудников МЧС справился с операцией по спасению моряка.