В Черкесске займутся ликвидацией последствий дождя

Из-за сильного ливня в Черкесске затопило придворовые территории частных домовладений и игровые площадки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Произошло подтопление частных придворовых территорий в городе Черкесске по улице Набережная, а также детской игровой площадки. В настоящее время вода идет на спад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации и последствий ливней и откачки сточных вод из подвалов к месту происшествия направлены сотрудники спасательного ведомства.