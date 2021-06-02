В Швейцарии стартовала аккредитация прессы на встречу Путина и Байдена

Власти Швейцарии начали аккредитацию представителей прессы на встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве 16 июня, такое сообщение распространил федеральный департамент (министерство) иностранных дел.

"Официальная процедура аккредитации теперь открыта", - цитирует его ТАСС.

Журналисты должны заполнить аккредитационный формуляр. Пресс-центр будет действовать с 14:00 (15:00 мск) 14 июня до полудня (13:00 мск) 17 июня.

Кроме того, представители СМИ, запрашивающие аккредитацию на встречу глав государств в Женеве, должны будут соблюдать санитарные требования, введенные швейцарскими властями, в том числе они должны будут предоставить доказательство вакцинации от COVID-19 или справку об отрицательном ПЦР-тесте.