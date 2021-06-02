В Москве появятся площади Чайковского и Улановой

Площади композитора Петра Чайковского и балерины Галины Улановой появятся в центре Москвы, сообщили в пресс-служба мэра и правительства столицы.

"В память о великом композиторе Петре Ильиче Чайковском площади, расположенной вдоль Садового кольца между Поварской и Большой Никитской улицами в районе Пресненский (ЦАО), присвоено наименование – площадь Чайковского. В непосредственной близости от площади находится Культурный центр имени композитора", - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в память о Галине Улановой площади, находящейся перед кинотеатром "Иллюзион" присвоено соответствующее наименование.