В Железноводске пройдет световое 3D шоу

В Железноводске 6 июня на стенах Пушкинской галереи состоится световое 3D шоу, которое воссоздаст основные эпизоды пребывания Александра Сергеевича Пушкина на Водах, сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам зрители увидят сказочных персонажей из мультфильмов. "С помощью новых технологий мы можем познакомить зрителей с жизнью и творчеством поэта в современной интерпретации. Шоу обещает быть незабываемым. Мы ожидаем сотни зрителей и отдыхающих", - выразил уверенность он.

Необходимое для проведения шоу оборудование было куплено на средства президентского гранта, выигранного активной молодежью Кавминвод, уточняет "Ставропольская правда".