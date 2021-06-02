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В Ингушетии мужчина впал в кому после группового нападения

В Ингушетии мужчина впал в кому после группового нападения

Неизвестные избили местного жителя в Малгобеке, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

"2 июня в 00:10 в реанимационное отделение Малгобекской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ушибами госпитализирован житель села Пседах, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находится в состоянии комы.

В ходе выезда оперативники установили, что примерно в 23:45 по московскому времени возле магазина "Вершина" на улице Горданова неизвестные жестоко избили пострадавшего.

В настоящее время полиция занимается установлением и задержанием лиц, совершивших нападение.

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Вестник Кавказа

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