В Ингушетии мужчина впал в кому после группового нападения

Неизвестные избили местного жителя в Малгобеке, сообщает пресс-служба МВД Ингушетии.

"2 июня в 00:10 в реанимационное отделение Малгобекской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ушибами госпитализирован житель села Пседах, 1993 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина находится в состоянии комы.

В ходе выезда оперативники установили, что примерно в 23:45 по московскому времени возле магазина "Вершина" на улице Горданова неизвестные жестоко избили пострадавшего.

В настоящее время полиция занимается установлением и задержанием лиц, совершивших нападение.