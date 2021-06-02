Пыльная буря вновь накрыла Астрахань

Пыльная буря движется в сторону Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"На территории Калмыкии отмечается пыльная буря, в связи с северо-западным, западным направлением ветра взвешенные частицы пыли и песка несет в воздухе на территорию Лиманского, Икряниского, Камызякского районов и Астрахани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время неблагоприятных погодных условий гражданам рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередачи и слабо укрепленными конструкциями.

Стоит добавить, что в соцсетях жители города публикуют фотографии стены пыли, закрывающей еще чистое небо.