Алматы накрыло черным дымом

В одном из складских помещений Алматы произошел пожар, сообщает пресс-служба департамента ЧС города.

Тревожный сигнал о черном густом дыме поступил спасательному ведомству, сотрудники которого выехали на место происшествия в 19:23 по местному времени.

Было установлено, что загорелось складское помещение. На месте была развернута работа штаба, создано два пожарных участка.

В 19:45 достигнута локализация пожара.

Отмечается, что информации по погибшим и пострадавшим в результате происшествия нет.