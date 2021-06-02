Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список шехидов, павших во Второй Карабахской войне
Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, павших за освобождение оккупированных армией Армении территорий АР во Второй Карабахской войне. Он размещен на официальном сайте ведомства.
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2,9 тыс военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении министерства.
Полный список можно посмотреть по ссылке.
В Минобороны добавили, что работы по поиску и идентификации военнослужащих, входящих в список пропавших без вести, продолжаются.
Вестник Кавказа
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