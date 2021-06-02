Сразу два исторических памятника Ставрополя стали брендами России

Два исторических памятника Ставрополя стали культурными и туристическими брендами России, - сообщает туристический портал города.

Авторы проекта "Живое наследие", реализуемого на средства Фонда президентских грантов, выбрали брендами страны Татарское городище и Аланский мавзолей Дургулеля Великого, перевезенного во двор музея-заповедника имени Прозрителева и Праве из Карачаево-Черкесии, - передает "АиФ-Ставрополье".

Оба объекта оказались в топе брендов России, претендующих на интерес туристов в национальном масштабе – их оценивали 44 специалиста по сохранению культурного наследия, развитию туризма и гостеприимства, - говорится в сообщении.