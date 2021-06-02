Дания решила не делать исключения для российских болельщиков

Власти Дании не сделают послаблений для российских болельщиков и не допустят их на матч чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России.

Накануне стало известно, что датское руководство отказалось пускать болельщиков из России на игру Евро-2020 в Копенгагене.

Российский футбольный союз (РФС) обратился с соответствующей просьбой к Союзу европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), а Датская футбольная ассоциация перенаправила его в министерство иностранных дел Дании. Однако ведомство не предоставило никаких исключений из действующих ограничений, передает Чемпионат.com.

Напомним, на стадионе "Паркен" в Копенгагене пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия - Дания (21 июня). Ранее Евросоюз рекомендовал странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, однако российские вакцины в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским медицинским агентством не входят.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.