Главная » Новости

Муслим Магомедов сразится за титул чемпиона ACA

Муслим Магомедов сразится за титул чемпиона ACA

Дагестанский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Магомедов проведет бой за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе с казахстанским спортсменом Евгением Егембердиевым.

"Магомедов и Егембердиев проведут бой за чемпионский титул в полутяжелом весе 15 июля в Сочи", - сказал президент ACA Алексей Яценко, передает ТАСС.

Прежним обладателем титула организации был  Давлетджан Ягшимурадов из Туркменистана, подписавший контракт с Bellator.

595 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!