Муслим Магомедов сразится за титул чемпиона ACA

Дагестанский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Магомедов проведет бой за титул чемпиона Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе с казахстанским спортсменом Евгением Егембердиевым.

"Магомедов и Егембердиев проведут бой за чемпионский титул в полутяжелом весе 15 июля в Сочи", - сказал президент ACA Алексей Яценко, передает ТАСС.

Прежним обладателем титула организации был Давлетджан Ягшимурадов из Туркменистана, подписавший контракт с Bellator.