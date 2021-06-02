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В России появятся "быстрые" тесты на пять опасных инфекций

В России появятся &quot;быстрые&quot; тесты на пять опасных инфекций

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к концу года российские специалисты создадут "быстрые" тесты на пять опасных инфекций.

Голикова подчерку нала, что крайне важно максимально быстро получать информацию о инфекции. "Уже к концу этого года будут созданы быстрые за 60 минут тесты на пять эпидемически важных инфекций – COVID, грипп, сальмонеллез, туберкулез и устойчивый к антибиотикам стафилококк", - сказала она в ходе совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее сообщалось, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 8,8 тыс новых случаев заболевания.

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Вестник Кавказа

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