Аэропорт "Ставрополь" нарастит пропускную способность

Проект нового аэровокзального комплекса аэропорта "Ставрополь" получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, стартовала процедура выбора подрядной организации на проведение работ.

Общая площадь нового аэровокзала превысит пять тысяч квадратных метров, а пропускная способность аэропорта значительно вырастет.

После завершения проекта, в общей сложности через старый и новый терминалы смогут проходить 520 пассажиров в час. "Растущий пассажиропоток поможет нам расширить географию деловых, партнерских и туристических связей региона", - отметил глава региона в публикации на своей странице в Instagram.