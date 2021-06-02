Зурабишвили поздравила новоизбранного президента Израиля Ицхака Герцога

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительную телеграмму избранному президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Она выразила уверенность, что дружеские связи между странами продолжат развиваться. "Господин президент, от имени грузинского народа, одного из старейших друзей Израиля, я рада поздравить вас с избранием президентом. Желаю вам и вашей стране мира и процветания. Пусть еще больше укрепятся связи между нашими странами!", - говорится в поздравлении президента Грузии.

Ранее сообщалось, что Ицхак Герцог был избран 11-м президентом Израиля.