Выставка «Миры мастера Эрьзи. Баку» на ВДНХ

На экспозиции представлены 50 работ детей из разных стран, вдохновленных творчеством скульптора Степана Эрьзи. Работы выполнены в различных жанрах — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посвящена 145-летию выдающегося скульптора ХХ века Степана Дмитриевича Эрьзи, чья жизнь и творчество были связаны с Азербайджаном. Выставка продлится до 21 июня.