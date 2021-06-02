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Выставка «Миры мастера Эрьзи. Баку» на ВДНХ

Выставка «Миры мастера Эрьзи. Баку» на ВДНХ

На экспозиции представлены 50 работ детей из разных стран, вдохновленных творчеством скульптора Степана Эрьзи. Работы выполнены в различных жанрах — живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Выставка проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и посвящена 145-летию выдающегося скульптора ХХ века Степана Дмитриевича Эрьзи, чья жизнь и творчество были связаны с Азербайджаном. Выставка продлится до 21 июня.

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