В Каякенте возвели теплицу на археологическом памятнике

Дагестанские строители возвели тепличное хозяйство в селе Каякент Каякентского района на территории памятника археологии III тысячелетия до н.э. "Каякентское 2-е поселение (Геме-Тюбе I)", сообщили в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия (Дагнаследие).

Строители срезали верхний культурный слой, подвели к объекту коммуникации, пробурили ямы, установили бетонированные вертикальные стойки металлоконструкций теплицы, ленточный фундамент и систему отвода дождевых вод, частично уничтожив и повредив древнейший памятник археологии, - передает "АиФ-Дагестан".

Также было выявлено нарушение на обладающем признаками объекта культурного наследия "Поселении Казмаляр эпохи ранней бронзы" – с него также сняли грунт и срезали верхний культурный слой предположительно для засыпки земли находящегося неподалеку тепличного хозяйства, фактически раскопав и уничтожив его часть.

Материалы о выявленных нарушениях Дагнаследие направит в правоохранительные органы, - говорится в сообщении.