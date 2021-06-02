США выдавливают России из Африки?

Судан хочет пересмотреть соглашение с Россией о создании военно-морской базы. Насколько это опасно для российских интересов и кто на самом деле выдавливает Москву из Африки, разбирался политический обозреватель "Вестника Кавказа" Камран Гасанов.

Итак, примерно месяц назад американские и саудовские СМИ писали о том, что власти Судана хотят отказаться от строительства российской военно-морской базы. Тогда ряд журналистов и экспертов решили, что это явная провокация, мол, недруги России распространяют откровенные фейки, чтобы настроить суданцев против России и выдавить ее из Африки. Основания для таких предположений были, потому что подобные приемы нередко используются СМИ недружественных стран. Кроме того, МИД России тоже опровергал те вбросы. Но на этот раз слухи подтвердились. Сегодня начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн официально сказал, что договор о создании российской базы будет пересмотрен.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - цитирует его "Интерфакс".

Формальным основанием решения Хартума стало то, что соглашение о базе было подписано при прежнем режиме, и не было ратифицировано парламентом страны. Для справки отметим, что в 2019 году в Судане произошел госпереворот, был отстранен от власти президент Омар Башир, правивший 30 лет. Именно с ним Москва и договорилась о базе. Но нынешние власти не имеют отношения к Баширу и выдвигают свои условия. Глава Генштаба Судана так и говорит, что сейчас у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

Конечно, юристы могут убеждать нас в том, что у Судана есть формальные основания пересматривать договор, что есть процедуры, которые придется соблюдать. Но мы знаем, что правовые вопросы в международной политике часто игнорируются или подгоняются под экономические интересы. Поэтому не исключено, что все эти заявления – весьма серьезная вещь, и такими темпами Судан может закрыть российскую базу.

Прежде чем дать оценку тому, кто может быть дирижером решения Хартума, вкратце расскажем, зачем России нужна база в Судане. Дело в том, что у этой африканской страны весьма удобное географическое положение. Она имеет широкий берег вдоль Красного моря, по которому курсируют товарные корабли и танкеры между Европой, Персидским Заливом и Азией. Имея здесь опорную точку, Россия влияет на львиную долю мировой экономики и 10% транзита нефти в мире. Прибавляя к этому активизацию России и в других африканских странах, таких как ЦАР, Ливия, Египет и Мозабмик, страны Запада начали сильно переживать по этому поводу. Особенно Великобритания и Франция, которые почти 100 лет доминировали на африканском континенте, и их Старший Брат, считающий весь мир зоной своих интересов. Так что, скорее всего, к сворачиванию российской базы власти Судана подталкивают натовские государства.

Автор давно следившего за Суданом Telegram-канала "Рыбарь" нисколько не удивлен новости о пересмотре соглашения.

"К сожалению, для следивших за процессом эта новость не стала большой неожиданностью. Еще в январе во время визита в Судан представителя Африканского командования ВС США американцы поставили ребром вопрос будущего российской базы. Хартум вынужден прислушиваться к мнению Белого Дома из-за хороших перспектив двустороннего сотрудничества. Ведь именно Вашингтон вычеркнул Судан из списка стран-спонсоров терроризма и открыл дорогу к иностранным инвестициям, а также помог урегулировать задолженность Всемирному банку. Также американцы предлагают расширение военно-технического сотрудничества и крупные экономические проекты. Поэтому США действительно способны повлиять на Судан и заставить его отказаться от строительства российской базы", - прокомментировал он "Вестнику Кавказа".

"Рыбарь" уверен, что проблема не только в американцах – они-то из своих интересов действуют правильно – но и в медлительности России. Ведь первые разговоры о базе начались еще в 2017 году, и только спустя три года Россия подписала соглашение. А за это время в Судане произошел госпереворот, и новые власти, мягко говоря, не совсем уважают печати, которые штамповал прежний режим. А во-вторых, в отличие от США, Турции и даже маленькой Чехии Россия не пыталась инвестировать и привязать Судан экономически, говорит "Рыбарь".

В сложившейся ситуации у России "практически нет никаких рычагов давления" на Судан, а на фоне большой конкуренции и "желающих дружить с Хартумом Москва уже не выглядит таким сильным и значимым партнером", добавил эксперт.

Ко всему вышесказанному можно лишь добавить то, о чем в апреле писало издание Middle East Eye. Когда в феврале фрегат «Адмирал Григорьевич» заходил в Порт-Судана, став первым российским боевым кораблем, побывавшим там, почти одновременно с ним туда прибыли американский ракетный эсминец USS Winston S Churchill и транспортный корабль USNS Carson City. Так что США уже давно пытаются выдавить Россию из стратегически важной страны Африки. Удастся ли Вашингтону довести начатое до конца, покажет время.