Гендиректор "Ахмата" рассказал, почему клубам пока не нужно платить за VAR

Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб получил официальный ответ от Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) на обращение по ситуации, произошедшей в матче 28-го тура прошедшего сезона с волгоградским "Ротором".

"Комиссией установлено, что судья в данном игровом моменте находился в идеальной позиции, открыто просматривал единоборство футболистов и самостоятельно дал ему оценку. В коммуникационную систему он сообщил VAR, что данный контакт выполнен без нарушения Правил игры, поскольку нападающий стремился к мячу, но не сыграл в него, и самостоятельно споткнулся о ногу защитника", - привел содержимое письма Айдамиров.

По его словам, если главный арбитр встречи Станислав Васильев, находившийся в идеальной позиции, не увидел очевидное нарушение правил, это наводит на определенные мысли. "Не понимаем и не принимаем действий, а вернее отсутствие действий, арбитров VAR, какими бы рекомендациями в своей работе они не апеллировали", - сказал гендиректор "Ахмата".

Он также напомнил, что ранее руководитель проекта VAR в России Калошина заявлял, что видеопомощники не должны вмешиваться в те эпизоды матчей, в которых судья четко просматривает и контролирует игру. Как мы видим по матчу "Ротор" - "Ахмат", контролировать можно по-разному. И если VAR беспомощен в иных и подобных ситуациях, то убеждаюсь снова: клубы не должны платить за VAR, пока их работа не станет прозрачной и объективной", - отметил Айдамиров.

Напомним, ранее глава судейского комитета РФС и председатель Экспертно-судейской комиссии Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитра Станислава Васильева, который ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Ротора" на 85-й минуте матча с "Ахматом". "Я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До ее окончания он будет отстранен от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе", - говорилось в заявлении Хачатурянца.