Путин назвал важнейшую задачу страны

Организация летнего отдыха детей является важнейшей задачей для всей страны в целом, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин.

"Это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления", - сказал он в ходе правительственного совещания.

Глава государства пояснил, что имеет в виду "и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и МВД, и другие ведомства", в том числе региональные. "[Необходимо] чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы", - подчеркнул он, добавив, что "это важнейшее для всех нас направление работы на летний период".