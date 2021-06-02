Олимпийская чемпионка: Дагестан ждут победы в художественной гимнастике

Мастер-класс заслуженного мастера спорта РФ по художественной гимнастике, двукратной обладательницы "серебра" Олимпийских игр, многократной чемпионки России и мира Яны Кудрявцевой прошел в Махачкале.

Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей и носило статус благотворительной акции.

Участниками мастер-класса стали воспитанницы Дагестанской федерации художественной гимнастки. "Поработали в Дагестане плодотворно. Детки у вас хорошие, без преувеличения, есть таланты, которые умеют слушать и главное – стараются работать на тренировках", - сказала она.

"Приятно, что в республике есть люди, которые болеют нашим видом спорта и ставят перед собой четкие задачи и добиваются их", - также отметила чемпионка, выразив уверенность, что уже совсем скоро к Дагестану в художественной гимнастике придут большие победы, передает РАИ "Дагестан".