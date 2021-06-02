В Краснодаре началась реконструкция стадиона "Кубань"

В Краснодаре начался капитальный ремонт стадиона "Кубань", - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До конца июня на стадионе поменяют полы, электропроводку, электрооборудование, выполнят отделку стен и потолков, а к концу 2021 года закончат реставрацию западных мачт освещения и заменят световое табло. Работы выполняет дирекция по эксплуатации спортивных сооружений, - рассказали в пресс-службе, передает портал Юга.ру.

Напомним, стадион "Кубань" построили в 1960 году, его вместимость - 35 тыс 200 зрителей. В начале марта 2021 года и. о. генерального директора профессионального футбольного клуба "Кубань" Наталья Избицкая заявила о планах провести реконструкцию стадиона, пообещав предоставить будущий макет администрации Краснодара.

Ремонт планировалось провести за счет госбюджета.