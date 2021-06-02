МИД Украины пообещал санкции Беларуси за возможные полеты в Крым

В случае, если самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа" окажутся на территории Крыма, Украина немедленно введет санкции в отношении Беларуси, - заявила сегодня первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями", - заявила Джапарова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение украинского информационного агентства "Укринформ".