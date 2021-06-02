Может ли вакцина от COVID-19 вызвать рак?

Главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн на полях ПМЭФ сообщил о том, что вакцины, направленные на профилактику коронавирусной инфекции нового типа не могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

"Нет, конечно, я думаю, что нет. Любая вакцинация не должна влиять на такое мощное снижение иммунного ответа, чтобы вызывать онкологическое заболевание. Может быть совпадение, ведь на самом деле есть латентные раки, которые развиваются годами",- пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.