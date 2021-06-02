"ЮТэйр" начала летать в Геленджик из Уфы, Сургута и Тюмени

С наступлением календарного лета российская авиакомпания "ЮТэйр" возобновила прямые полеты в Геленджик из Сургута, Тюмени и Уфы, - сообщила сегодня пресс-служба аэропорта курорта.

Из Тюмени авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю: по вторникам, пятницам и субботам, а время в пути составит чуть более 3,5 часов, - передает "Интерфакс".

Перелеты из Сургута будут осуществляться по вторникам, средам и субботам, из Уфы - по вторникам и субботам.

Авиарейсы будут сезонными и продлятся они до конца сентября, - добавили в пресс-службе аэропорта Геленджик.