В Крым пришел затяжной шторм

Крымские синоптики сообщили о затяжном характере непогоды в регионе, после чего продлили штормовое предупреждение на среду и четверг из-за ожидающихся гроз, ливней и шквалов, - сообщает пресс-служба МЧС региона.

"Во второй половине дня и до конца суток 2 июня, в течение суток 3 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

А вот в восточных районах полуострова 2-5 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность, - сообщили в МЧС региона, попросив жителей Крыма и туристов отложить выход в море и прогулки по лесу и в горах до улучшения погоды.

Напомним, ранее штормовое предупреждение в регионе действовало 31 мая - 1 июня.